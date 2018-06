Duisburg (dpa) - Zum fünften Jahrestag der Loveparade-Katastrophe brechen Wut und Trauer bei vielen Betroffenen wieder auf. Nach der "Nacht der 1000 Lichter" gestern will die Stadt Duisburg am Abend mit einer öffentlichen Gedenkfeier an die 21 Menschen erinnern, die am 24. Juli 2010 bei einer Massenpanik erdrückt wurden. Mehr als 500 Menschen wurden damals verletzt. Viele Hinterbliebene hadern damit, dass die Justiz bei der Aufarbeitung der Vorfälle kaum vorankommt. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bedauert die schleppende Aufarbeitung des Loveparade-Unglücks.

