La Toussuire (SID) - Titelverteidiger Vincenzo Nibali hat bei der 102. Tour de France die Königsetappe in den Alpen gewonnen. Der 30-jährige Italiener vom Team Astana gewann am Freitag das 138 km lange 19. Teilstück von Saint-Jean-de-Maurienne zur Bergankunft in La Toussuire und tröstete sich für den bislang enttäuschenden Verlauf der Frankreich-Rundfahrt.

Das Gelbe Trikot beim Showdown in den Bergen am Samstag nach L'Alpe d'Huez trägt der Brite Christopher Froome (30). Der Kapitän des Sky-Teams verteidigte trotz eines Angriffs seines schärfsten Rivalen Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar) den Großteil seines komfortablen Vorsprungs erfolgreich. Nur noch ein Sturz oder ein nicht zu erwartender Leistungseinbruch dürften Froome noch am zweiten Gesamtsieg nach 2013 hindern.