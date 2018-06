Mainz (dpa) - Die rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikerinnen Malu Dreyer und Julia Klöckner haben trotz politischer Konkurrenz in diesem Sommer etwas gemeinsam. Die SPD-Ministerpräsidentin Dreyer und die Oppositionsführerin Klöckner (CDU) haben die gleiche Urlaubslektüre im Gepäck.

Beide wollen den Roman "Ein ganzes Leben" von Robert Seethaler lesen, wie sie unabhängig voneinander auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur verrieten.

"Ich habe so viel Gutes über dieses anrührende Buch gehört", erklärte Klöckner, die in Italien Urlaub machen will. Dreyer sagte, dass sie nach dem "Trafikant" schon ganz gespannt auf Seethalers Nachfolgewerk sei. Sie will im Urlaub Nordseeluft schnuppern.

Der Roman handelt vom Leben eines Seilbahnarbeiters von 1910 bis 1970 und steht seit vielen Wochen auf der "Spiegel"-Bestsellerliste.