Los Angeles (SID) - First Lady Michelle Obama wird am Samstag in Los Angeles die Special Olympics World Games eröffnen. Bei der großen Show zum Auftakt der Weltspiele für Menschen mit geistiger Behinderung werden im Olympiastadion von 1984 unter anderem die Popstars Stevie Wonder und Avril Lavigne auftreten. Bis zum 2. August werden anschließend 6500 Athleten aus 165 Ländern um Medaillen kämpfen.

Deutschland stellt mit 194 Personen die fünftgrößte Delegation. Darunter befinden sich 138 Athleten, die in 18 Sportarten an den Start gehen werden. Sie stammen aus 14 Bundesländern, den größten Anteil stellt Baden-Württemberg mit 31 Sportlern. Auch 23 Sportler ohne Behinderung sind dabei, sie werden im Fußball, Basketball, Schwimmen, Volleyball, Tischtennis, Kanu, Leichtathletik, Tennis oder Bowling in sogenannten Unified-Teams mit Sportlern mit geistiger Behinderung an den Start gehen.

"Ich freue mich sehr, hier in LA dabei zu sein. Damit ich unsere Gastgeber gut verstehen kann, habe ich extra ein wenig Englisch gelernt", sagte Leichtathlet Sebastian Kröger, einer von drei Athletensprechern der Deutschen Mannschaft. Diese hat im Vorfeld bereits Hollywood oder das JPL Raumfahrtzentrum besichtigt und wurde von einer Bundestags-Delegation und dem Deutschen Generalkonsulat empfangen.

"Sie sind Botschafter unseres Landes und haben sich in den vergangenen Tagen bereits hervorragend hier in Los Angeles präsentiert. Wir sind sehr stolz auf Sie", sagte Generalkonsul Hans-Jörg Neumann zu den Athleten.