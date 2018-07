Hamburg (SID) - Der topgesetzte David Ferrer aus Spanien und der Franzose Gilles Simon, Nummer elf der Weltrangliste, haben verletzungsbedingt ihre Teilnahme am ATP-Turnier in Hamburg in der kommenden Woche abgesagt. Der Weltranglisten-Siebte laboriert an einer Blessur am Ellenbogen, Simon, Sieger von 2011, gab Fußprobleme zur Begründung an.

Damit ist der per Wildcard kurzfristig ins Hauptfeld eingestiegene ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien der einzige Top-Ten-Spieler in der Hansestadt. Stärkster Konkurrent des 29-Jährigen dürfte sein Landsmann Tommy Robredo sein, der 2006 am Rothenbaum triumphierte.