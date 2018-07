Istanbul (AFP) Nach der tödlichen Gewalt im Grenzgebiet hat die türkische Luftwaffe erstmals Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien bombardiert. Mehrere Kampfjets flogen am frühen Freitagmorgen Angriffe auf syrischem Gebiet und trafen nach Regierungsangaben mehrere Stellungen der Extremisten. Bei landesweiten Razzien gegen mutmaßliche Mitglieder des IS und der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gab es demnach zudem fast 300 Festnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.