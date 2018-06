Istanbul (AFP) Mit Tränengas und Gummigeschossen ist die türkische Polizei am Freitag in Istanbul gegen hunderte Menschen vorgegangen, die in der Metropole gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) demonstrierten. An der Kundgebung im Stadtteil Kadiköy im asiatischen Teil Istanbuls beteiligten sich etwa 500 Menschen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Protestierenden verurteilten das dem IS zugeschriebene folgenschwere Attentat im südtürkischen Suruc, bei dem am Montag 32 Menschen getötet worden waren. Zudem warfen sie der Regierung vor, IS-Kämpfer in der Türkei zu tolerieren.

