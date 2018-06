Washington (AFP) Bei einer Schießerei in einem Kino im US-Bundesstaat Louisiana sind laut einem Medienbericht mehrere Menschen verletzt worden. Sechs Besucher des Kinos in der Stadt Lafayette seien verwundet worden, berichtete die Zeitung "The Daily Advertiser" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Vertreter der örtlichen Behörden. Der Angriff sei inzwischen beendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.