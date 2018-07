Washington (AFP) Wenige Stunden vor der Schießerei in einem Kino im US-Bundesstaat Louisiana hat sich Präsident Barack Obama "frustriert" über die mangelnde gesetzliche Verschärfung der Waffenkontrollen in den USA gezeigt. Dies sei das Thema, das ihn seit seinem Amtsantritt 2009 am meisten frustriert habe, sagte Obama am Donnerstag der Rundfunkgesellschaft BBC. Die USA seien "dasjenige hochentwickelte Land der Erde", in dem es keine ausreichende und auf "gesundem Menschenverstand" beruhende Sicherheitsbestimmungen für das Tragen von Waffen gebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.