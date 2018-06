Washington (AFP) In der Affäre um die E-Mail-Nutzung der früheren US-Außenministerin und demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton könnte das Justizministerium Ermittlungen einleiten. Das Ministerium bestätigte am Freitag in Washington, dass es wegen der "möglichen Preisgabe von vertraulichen Informationen" eingeschaltet worden sei. Anders als von der "New York Times" berichtet gehe es aber nicht um ein strafrechtliches Verfahren. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

