Rauris (dpa) - Ein starker Murenabgang infolge eines heftigen Gewitters hat im Salzburger Pinzgau eine Straße blockiert und rund 5000 Menschen von der Umwelt abgeschnitten. Die Lawine aus Geröll und Schlamm sei bis zu 400 Meter lang und stellenweise fünf Meter hoch

gewesen, so die österreichische Feuerwehr. Betroffen seien rund 3000 Dorfbewohner und 2000 Touristen im Raurisertal. Die Mure ergoss sich den Angaben zufolge am Abend in das Tal und versperrte die einzige Zufahrtsstraße. Verletzt wurde niemand. Ausgelöst wurde die Mure durch eine lokale Gewitterzelle.

