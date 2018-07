Sydney (AFP) Ein Taucher ist vor der Küste Australiens bei einer Hai-Attacke getötet worden. Der Angriff ereignete sich am Samstag nahe der südaustralischen Insel Tasmanien, wie die Zeitung "The Mercury" berichtete. Der Mann tauchte demnach nach Jakobsmuscheln, als der Hai ihn angriff. Seine Tochter, die ihn begleitete, alarmierte die umliegenden Boote, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. In der Region war erst am Freitag ein großer Weißer Hai gesichtet worden.

