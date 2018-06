Peking (AFP) China hat am Samstag zwei weitere Satelliten für sein geplantes Navigationssystem Beidou (Kompass) ins All geschossen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, startete eine Trägerrakete mit der beiden Geräten um 14.29 Uhr MESZ von der Abschussbasis Xichang in der südwestlichen Provinz Sichuan. Es handelte sich um den 18. und den 19. Satelliten für das Beidou-System, das bis zum Jahr 2020 die gesamte Welt abdecken soll.

