Dresden (AFP) Nach gewaltsamen Ausschreitungen hat die Polizei in Dresden am Samstag den Schutz für die Flüchtlings-Zeltstadt verstärkt. Zusätzliche Beamte seien in den Bereich der Notunterkunft abkommandiert worden, die Polizei sei dort rund um die Uhr im Einsatz, teilte ein Sprecher mit. Am Vorabend waren bei Übergriffen am Rande einer Kundgebung der rechtsextremen NPD drei Menschen verletzt worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen vorübergehend fest.

