Washington (AFP) Der wegen der tödlicher Schüsse auf den Hamburger Austauschschüler Diren Dede zu einer langen Haftstrafe verurteilte US-Hausbesitzer Markus Kaarma hat sich einem Medienbericht zufolge mit der Familie des Opfers auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Wie die Lokalzeitung "The Missoulian" am Samstag auf ihrer Internetseite berichtete, stimmte Kaarma in einem von Direns Eltern angestrengten Zivilverfahren einer außergerichtlichen Einigung zu. Die Höhe der Zahlung wurde nicht bekannt. Teil der Einigung sei, dass der Schütze alle seine Waffen an Direns Familie aushändigen müsse.

