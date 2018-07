Dresden (dpa) - Die ersten Flüchtlinge haben eine Zeltstadt in Dresden bezogen. Etwa 200 Menschen empfingen die Flüchtlinge mit Applaus. Zuvor war es bei einer NPD-Demonstration gegen Asylbewerber zu Ausschreitungen mit Verletzten gekommen. Rechtsextreme griffen Gegendemonstranten an. Knallkörper explodierten, es flogen Wurfgeschosse. Drei Menschen wurden verletzt. 200 Asylgegnern standen 350 Gegendemonstranten gegenüber. Polizisten gingen dazwischen. Dresden will bis zu 800 Menschen in der Zeltstadt aufnehmen.

