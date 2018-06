Hamburg (SID) - Aufsteiger Arminia Bielefeld ist mit einem Achtungserfolg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. In einem engagierten Auftritt erkämpften sich die Ostwestfalen beim FC St. Pauli mit viel Leidenschaft ein 0:0.

"Armina ist zwar aufgestiegen, hat aber trotzdem eine sehr erfahrene Mannschaft", sagte Pauli-Coach Ewald Lienen im Interview bei Sky: "Sie haben das sehr gut gemacht." Arminia-Torjäger Fabian Klos trauerte den vergebenen Möglichkeiten in der Schlussphase nach: "Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir im Spiel waren, hatten aber in der letzten halben Stunde genügend Chancen, um sogar zu gewinnen", sagte der Angreifer.

Der Punktgewinn war für den Rückkehrer allerdings dennoch ein wenig schmeichelhaft, denn die Hamburger hatten insbesondere in der ersten Halbzeit deutlich mehr Spielanteile und die besseren Torchancen. So hätten Torwart Wolfgang Hesl und Abwehrspieler Julian Börner durch ein Missverständnis in der 25. Minute fast ein Eigentor produziert. Nur 60 Sekunden später wurde ein Schuss von Lennart Thy in letzter Sekunde zur Ecke geblockt.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste die Partie offener gestalten, ihre Aktionen wurden druckvoller. Allerdings hatten sie Glück, dass Lasse Sobiech in der 55. Minute freistehend knapp an ihrem Tor vorbeiköpfte. Exakt eine Viertelstunde später parierte Hesl einen Freistoß von Sebastian Maier bravourös.

Nach einem fast neun Jahre dauernden Umbau stand das Millerntorstadion erstmals mit dem Rekordfassungsvermögen von 29.546 Zuschauern zur Verfügung. Die Arena war erwartungsgemäß ausverkauft.

Marc Rzatkowski und Enis Alushi verdienten sich bei den Hanseaten die Bestnoten. Aus der Mannschaft von Trainer Norbert Meier ragten Stephan Salger und Christian Müller heraus.