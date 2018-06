St. Petersburg (dpa) - Im ehemaligen Zarenpalast vor den Toren von St. Petersburg werden heute die Qualifikationsgruppen für die Fußball-WM 2018 in Russland ausgelost. Titelverteidiger Deutschland ist im Topf 1 gesetzt. Somit könnte das Team in eine Gruppe mit Italien oder Frankreich gelost werden. Die Ex-Weltmeister werden wegen zuletzt schlechterer Resultate nur in Topf 2 einsortiert. Bundestrainer Joachim Löw ist nicht in St. Petersburg. Der amtierende Weltmeister wird durch Teammanager Oliver Bierhoff vertreten, der einer von zehn Los-Assistenten bei der Show ist.

