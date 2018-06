Irdning (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein Trainingslager in Österreich mit einem Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Armin Veh gewann am Samstag in Irdning gegen den englischen Zweitligisten FC Fulham mit 1:0 (1:0). Der Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic (37.) erzielte den einzigen Treffer.

Die Eintracht beendet damit ihr letztes Trainingslager vor dem Saisonstart, das von den Fan-Ausschreitungen nach dem Test am Dienstag gegen Fulhams Ligarivalen Leeds United (2:1) überschattet wurde. Dabei hatte es 25 Festnahmen gegeben, drei Sicherheitsbeamte, zwei Polizisten und zwei Leeds-Fans wurden bei den Krawallen verletzt.