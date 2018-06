St. Petersburg (SID) - Das deutsche Trainer-Duell zwischen Jürgen Klinsmann und Winfried Schäfer auf dem Weg zur Fußball-WM 2018 ist erst in der abschließenden fünften Qualifikationsrunde möglich. Das ergab die Auslosung am Samstag in St. Petersburg.

Für Schäfer und Jamaika führt der Weg zur zweiten WM-Teilnahme nach 1998 zunächst über Nicaragua. Der 143. der Weltrangliste wurde den 67 Plätze besser notierten Reggae Boyz, die in der Nacht zum Montag das Finale des Gold Cups gegen Mexiko bestreiten, als Play-off-Gegner für die 3. Qualifikationsrunde zugelost. Sollten sie sich durchsetzen, warten in einer starken Gruppe der vierten Runde WM-Viertelfinalist Costa Rica, Gold-Cup-Halbfinalist Panama und Grenada oder Haiti.

Der frühere Bundestrainer Klinsmann und die USA, die im Halbfinale des Gold Cups an Jamaika gescheitert waren, waren für die vierte Runde bereits gesetzt und haben dort gegen Trinidad und Tobago und gegen die Sieger der Play-offs St. Vincent und Grenadinen gegen Aruba sowie Antigua und Barbuda gegen Guatemala vermeintlich leichtere Gegner.

Die jeweils beiden Erstplatzierten der Gruppenphase erreichen eine weitere Gruppenphase, in der die drei Tickets für die WM ausgespielt werden. Ein viertes Team spielt gegen einen Vertreter Asiens um ein weiteres Ticket. An der Qualifikation der Verbände aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik nehmen 35 Nationalteams teil.