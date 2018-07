Athen (AFP) Die Experten der Gläubigerinstitutionen werden nach Angaben aus griechischen Regierungskreisen am Sonntag in Athen erwartet. Die Anreise solle "bis Sonntagabend" erfolgen, verlautete am Samstag aus dem Finanzministerium in der griechischen Hauptstadt. Die Gespräche mit den Vertretern der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank (EZB), des Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie des Euro-Stabilisierungsfonds ESM über ein drittes Hilfspaket sollen demnach in der kommenden Woche beginnen.

