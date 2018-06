Budapest (dpa) - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat sich bei den Pole Positions einen kleinen Vorsprung vor dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verschafft.

Nach seiner Fabelrunde am Samstag auf dem Hungaroring weist der britische Mercedes-Pilot nun insgesamt 47 Bestzeiten in der Qualifikation auf. Vettel kam bislang auf 45 Poles.

Hamilton als Dritter und der deutsche Ferrari-Star als Vierter stehen als einzige aktuelle Piloten bei den Pole Positions in der Top Ten der Bestenliste. Michael Schumacher ging am häufigsten von Startplatz eins aus in ein Rennen. Der siebenmalige Weltmeister kam auf 68 Poles. Der Brasilianer Ayrton Senna (65) ist Zweiter.

Die zehn Fahrer mit den meisten Pole Positions:

* Schumacher fuhr 2012 in Monaco in der Qualifikation die Bestzeit, wegen einer anhängigen Strafe durfte er aber nicht von der Pole in das Rennen starten.

** Diese Piloten sind noch aktiv.

