Berlin (AFP) Drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal sind hunderttausende Kinder nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef weiterhin dringend auf Hilfe angewiesen. Es fehle nach wie vor an sicheren Unterkünften, Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung sowie Notschulen, teilte Unicef am Samstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.