Maiduguri (AFP) Bei einem erneuten Angriff mutmaßlicher Islamisten auf ein Dorf im Nordosten Nigerias sind mehr als 20 Menschen getötet worden. Kämpfer der Gruppierung Boko Haram hätten am Freitagmorgen das Dorf Maikadiri im Süden des Bundesstaats Borno überfallen, das Feuer auf die Bewohner eröffnet und mehrere Häuser und Läden niedergebrannt, berichteten geflohene Einwohner des Dorfs am Samstag in Bornos Hauptstadt Maiduguri. Nach ihren Angaben war der Angriff am helllichten Tag nur möglich, weil das Dorf ungeschützt war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.