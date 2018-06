Umag (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier im kroatischen Umag seinen zweiten Halbfinaleinzug in dieser Saison verpasst. Der München-Finalist unterlag bei der mit 494.310 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung am Freitag dem topgesetzten Franzosen Gael Monfils mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Dabei war Kohlschreiber, derzeit die Nummer 42 der Weltrangliste, bei 5:3-Führung im Tie-Break des zweiten Satzes nur noch zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt. So aber baute der Weltranglisten-17. Monfils seine Bilanz gegen Augsburger auf 11:2 Siege aus.

Zuletzt hatten sich Kohlschreiber und Monfils im Juni in der Runde der letzten Acht beim ATP-Turnier in Stuttgart gegenübergestanden, der Sieg ging wie schon in der ersten Runde des Davis Cup im März in Frankfurt an Monfils.