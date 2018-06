Washington (AFP) Die US-Armee weitet ihre Ausbildungsmission in der Ukraine aus. Auf Bitten der Regierung in Kiew seien nun auch Übungen mit regulären Militäreinheiten geplant, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. Das Training finde im Westen des Landes statt, weit entfernt von den umkämpften Rebellengebieten im Osten des Landes. Die US-Armee bildete bislang Soldaten der Nationalgarde aus, die dem ukrainischen Innenministerium untersteht.

