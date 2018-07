Washington (AFP) Nach dem tödlichen Angriff auf Militäreinrichtungen in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee versucht die US-Armee, freiwillige Wächter vor Rekrutierungsbüros loszuwerden. Pentagon-Sprecher Peter Cook bat die bewaffneten Zivilisten am Freitag darum, nicht länger vor den Büros Wache zu stehen. Das Verteidigungsministerium sei dankbar für die "Welle der Unterstützung". Die Wachposten könnten sich für die Armee aber auch "negativ auswirken" und zu "unbeabsichtigten Sicherheitsrisiken" führen. Medienberichten zufolge hatte ein freiwilliger Wächter vor einem Rekrutierungsbüro in Ohio am Donnerstag versehentlich seine Waffe abgefeuert.

