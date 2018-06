Peking (AFP) Geistesgegenwärtig haben Passagiere und Crewmitglieder an Bord eines chinesischen Flugzeugs einen Mann überwältigt, der offenbar die Kabine anzünden wollte. Der Zwischenfall, bei dem zwei Passagiere leichte Verletzungen erlitten, ereignete sich während der Landung am Sonntagmorgen in Guangzhou, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

