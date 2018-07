Berlin (AFP) Oscar-Preisträger Ben Kingsley beklagt einen Mangel an Regisseurinnen in Hollywood. "Das ist ein Jammer. Wir bräuchten viel mehr Regisseurinnen", sagte der aus Filmen wie "Gandhi" und "Schindlers Liste" bekannte englische Schauspieler der "Welt am Sonntag". Frauen hinter der Kamera sähen "die menschlichen Verhaltensmuster aus ganz anderen Blickwinkeln als Männer".

