Genf (AFP) Ein junger Deutscher wird seit einem nächtlichen Bad im Rhein im Schweizer Kanton Schaffhausen vermisst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gehörte der 19-Jährige zu einer Gruppe Jugendlicher, war aber in der Nähe von Hemishofen allein in den Rhein gesprungen und flussabwärts geschwommen. Gegen 02.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei alarmiert, weil jemand Schreie vom Rhein gehört hatte.

