Bayreuth (AFP) Zwei junge Männer sind im oberfränkischen Kulmbach vom Sprungturm eines Freibades in eines leeres Becken gesprungen und dabei ums Leben gekommen. Ein Spaziergänger entdeckte einen der Verunglückten am Sonntagmorgen in dem Sprungbecken, wie die Polizei in Bayreuth mitteilte. Rettungskräfte fanden wenig später den zweiten Verunglückten in dem leeren Becken, das seit Beginn der Freibadsaison gesperrt ist. Ein Notarzt konnte den 20 und 24 Jahre alten Männern nicht mehr helfen.

