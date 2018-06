London (dpa) - Der britische Premierminister David Cameron plant, das Referendum über den Verbleib seines Landes in der Europäischen Union im Juni 2016 abzuhalten. Der "Independent on Sunday" berichtet, Cameron werde diesen Termin bei dem Parteitag der Konservativen im Oktober nennen. Bisher hat die Regierung in London kein konkretes Datum genannt, nur erklärt, das Referendum werde vor Ende 2017 stattfinden. Cameron hoffe darauf, dass ein Termin im kommenden Jahr die Chance auf EU-Reformen in seinem Sinne verbessere.

