Köln (SID) - Beim Großen Preis von Ungarn steht der zehnte WM-Lauf auf dem Programm. Der Zweikampf zwischen den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg geht in die nächste Runde. Die beiden dominanten Fahrer der Saison gelten als Top-Favoriten auf den Sieg für das Rennen am Sonntag, das um 14.00 Uhr auf dem Hungaroring in Budapest gestartet wird.

Die 102. Tour de France geht mit der "Tour d'Honneur" in Paris zu Ende. Traditionell wird der Träger des Gelben Trikots auf der Schlussetappe der Frankreich-Rundfahrt nicht mehr angegriffen. Über 109,5 km geht es von Sèvres auf den Pracht-Boulevard Champs-Elysées.

Der 1. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga wird mit vier Partien fortgesetzt. Unter anderem greifen in Absteiger SC Paderborn (gegen den VfL Bochum) um 13.30 Uhr sowie Eintracht Braunschweig (gegen den SV Sandhausen) und Fortuna Düsseldorf (bei Union Berlin) jeweils um 15.30 Uhr drei Anwärter auf den Aufstieg ins Geschehen ein.

Bei der Schwimm-WM im russischen Kasan ruhen die deutschen Hoffnungen am Sonntag vor allem auf den Titelverteidigern Patrick Hausding/Sascha Klein, die im Synchronspringen vom 10-m-Turm im Finale ab 18.30 Uhr gegen die starken Chinesen um Edelmetall kämpfen. Auch die Frauen springen synchron, zudem geht es für die Synchronschwimmerinnen sowie das Mixed um Medaillen.

Für die Leichtathleten steht in Nürnberg der dritte und letzte Tag der Deutschen Meisterschaften an. Bei den Entscheidungen unter anderem im Kugelstoßen und im Stabhochsprung der Männer mit den Weltmeistern David Storl und Raphael Hoözdeppe sowie im Speerwerfen der Frauen mit Christina Obergföll geht es neben nationalen Meriten auch um die begehrten Tickets für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften Ende August in Peking.