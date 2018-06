St. Petersburg (dpa) - Fußball-Weltmeister Deutschland startet am 4. September 2016 mit einem Auswärtsspiel gegen Norwegen in die Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Das ergibt sich aus dem Spielplan, den die FIFA jetzt veröffentlicht hat. Die zweite Partie bestreitet der Titelverteidiger in der Gruppe C dann am 8. Oktober 2016 in Deutschland gegen die Tschechische Republik, drei Tage später ist zu Hause Nordirland der Gegner. Danach stehen noch die Spiele gegen San Marino und Aserbaidschan auf dem Plan.

