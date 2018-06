Santa Clara (dpa) - Louis van Gaal rechnet nach einer leichten Blessur von Manchester Uniteds Neuzugang Bastian Schweinsteiger mit einer rechtzeitigen Genesung für den Saisonstart. Einen festen Platz in der Anfangsformation für die Premier-League-Partie gegen Tottenham Hotspur in zwei Wochen will er dem deutschen Fußball-Nationalspieler aber nicht zusagen. "Jeder Spieler muss sich beweisen, auch Bastian Schweinsteiger", sagte der Niederländer nach dem 3:1-Sieg im Test gegen den FC Barcelona. Dabei hatte der angeschlagene Schweinsteiger gefehlt.

