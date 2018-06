Guatemala-Stadt (AFP) Ein Berufungsgericht in Guatemala hat eine Entscheidung zur Einweisung von Ex-Militärmachthaber Efraín Ríos Montt in eine psychiatrische Klinik gekippt. Das Gericht hob damit am Samstag die Entscheidung eines Gerichts der ersten Instanz auf. Danach sollte sich Ríos Montt zehn Tage lang in einer psychiatrischen Klinik untersuchen lassen, damit geklärt werden kann, ob der 89-Jährige tatsächlich wie von der Verteidigung angegeben an Demenz leidet und somit prozessunfähig ist. Als Grund für die Aufhebung der Entscheidung habe das Gericht angegeben, das Leben des Angeklagten müsse "geschützt" werden, sagte Anwalt Jaime Hernández.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.