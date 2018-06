Tokio (AFP) Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Wohngebiet von Tokio sind am Sonntag Medienberichten zufolge drei Menschen getötet worden und mehrere Häuser in Flammen aufgegangen. Bis zu fünf weitere Menschen wurden bei dem Unglück demnach verletzt. Die fünfsitzige Maschine stürzte am Vormittag (04.00 Uhr MESZ) kurz nach ihrem Start vom Tokioter Flughafen Chofu ab, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Die Absturzursache war zunächst unklar.

