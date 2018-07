Jaunde (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im Norden Kameruns sind am Samstagabend mindestens 14 Menschen getötet worden. Die Bombe explodierte in einer beliebten Bar in der Regionalhauptstadt Maroua, wie ein Armeevertreter sagte. Es gebe zahlreiche Verletzte, die genaue Opferzahl sei unklar. Nach Angaben der örtlichen Sicherheitskräfte zündete der Täter den Sprengsatz gegen 19.45 Uhr (Ortszeit) und flüchtete anschließend. Anwohner hätten vergeblich versucht, den Mann zu verfolgen.

