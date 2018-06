Nairobi (AFP) US-Präsident Barack Obama hat an die Afrikaner appelliert, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. "Afrikas Zukunft hängt von den Afrikanern ab", sagte er am Sonntag in einer Rede an die kenianische Nation in einer Sporthalle in Nairobi. "Ich denke, dass viele (Afrikaner) viel zu lange die Erlösung draußen gesucht haben und jemand anderes für die Probleme auf dem Kontinent verantwortlich gemacht haben", sagte Obama. "Die Zukunft Kenias ist am Horizont zu erkennen, aber es müssen harte Entscheidungen getroffen werden", fügte er hinzu. "Frauen wie Bürger zweiter Klasse zu behandeln, wirft euch zurück."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.