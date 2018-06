Nürnberg (SID) - Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll (Offenburg) hat trotz Saisonbestleistung von 64,11 m bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg eine Niederlage eingesteckt. Beim Sieg der deutschen Jahresbesten Katharina Molitor (65,40 m/Leverkusen) musste sich Obergföll mit Platz zwei zufrieden geben.

Gut ein Jahr nach der Geburt von Sohn Marlon kommt Obergföll vier Wochen vor der WM in Peking (22. bis 30. August) aber immer besser in Form. In Nürnberg schaffte die 33-Jährige ihre mit Abstand beste Weite als Speerwurf-Mama. "Ich bin sehr zufrieden, zuletzt lief es sehr zäh. Bei der WM will ich aber noch etwas draufpacken", sagte sie.

Titelverteidigerin Linda Stahl (29, Leverkusen) musste sich mit 62,57 m und Rang drei zufrieden geben.