Jaunde (AFP) In Nigeria und in Kamerun sind bei mutmaßlichen Angriffen der Islamistengruppe Boko Haram insgesamt mindestens 45 Menschen getötet worden. Im Nordosten Nigerias überfielen mutmaßliche Boko-Haram-Kämpfer mehrere Dörfer und töteten mindestens 25 Menschen. Im Norden Kameruns kamen am Wochenende bei einem Selbstmordanschlag auf eine beliebte Bar in Maroua mindestens 20 Menschen ums Leben.

