Paris (SID) - Vor dem Finale der 102. Tour de France in Paris ist es in der französischen Hauptstadt am Sonntagmorgen zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Die Polizei eröffnete gegen 8.00 Uhr das Feuer auf ein Auto, das an der Place de la Concorde für das Radrennen errichtete Absperrungen durchbrochen hatte. Der Fahrer konnte entkommen und ist flüchtig, das mit Einschusslöchern versehene Fahrzeug wurde am Mittag im achten Arrondissement gefunden.

Laut Behördenangaben ist der Wagen kurz vor den Champs-Élysées mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, auch eine Polizeikontrolle hielt das Fahrzeug nicht auf. Am Place de la Concorde habe der Fahrer anschließend eine Barrikade durchbrochen, daraufhin gaben Polizisten Schüsse ab, konnten das Auto aber nicht zum Stillstand bringen. Das Feuer sei nicht erwidert worden, es habe also kein Schusswechsel stattgefunden.

Die 21. und letzte Etappe der Frankreich-Rundfahrt führt am Sonntag über 109,5 km von Sèvres auf die Champs-Élysées in Paris, dabei passiert das Peloton auch die Place de la Concorde. Die Zieldurchfahrt des Feldes um den designierten Gesamtsieger Christopher Froome (Großbritannien) wird gegen 19.00 Uhr erwartet. Bereits für 13.30 Uhr ist das Frauenrennen "La Course" auf dem Pariser Prachtboulevard angesetzt.