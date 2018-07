Beirut (AFP) In der syrischen Stadt Aleppo sind nach Angaben von Aktivisten fünf Kinder durch Rebellenbeschuss getötet worden. Das von regierungstreuen Kämpfern gehaltene Viertel Schahba al-Dschadida im Westen der Stadt sei am Samstagabend von einer Rakete getroffen worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Sie bezieht ihre Informationen nach eigenen Angaben von einem Netzwerk von Ärzten und Aktivisten in Syrien. Für Medien sind ihre Angaben meist nicht zu überprüfen.

