Istanbul (AFP) Nach Luftangriffen der türkischen Streitkräfte gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat sowie auf PKK-Stellungen im Nordirak ist die Lage in der Türkei äußerst angespannt. Nach ersten Angriffen auf PKK-Stellungen in der Nacht zum Samstag berichteten türkische Nachrichtensender am Sonntagabend von einer weiteren Angriffswelle. Die Angriffe gefährden den brüchigen Friedensprozess zwischen Ankara und der PKK. Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul wurde unterdessen ein Polizist getötet.

