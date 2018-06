Istanbul (AFP) Nach den Luftangriffen auf PKK-Stellungen im Nordirak droht der Konflikt mit den Kurden in der Türkei erneut zu eskalieren. Am Sonntag wurden bei einem Autobombenanschlag im mehrheitlich kurdischen Südosten des Landes zwei Soldaten getötet und vier weitere verletzt. Zwar bekannte sich zunächst niemand zu der Tat, doch die Armee machte die PKK verantwortlich. Türkische Kampfjets attackierten am Freitag und Samstag erstmals auch Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

