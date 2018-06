Diyarbakir (AFP) Bei einem Autobombenanschlag sind im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei zwei Soldaten getötet und vier weitere verletzt worden. Die Bombe explodierte, als die Soldaten am späten Samstagabend mit ihrem Konvoi auf einer Straße im Bezirk Lice in der Region Diyarbakir unterwegs waren, wie das Büro des örtlichen Gouverneurs am Sonntag mitteilte.

