Kulmbach (dpa) - Zwei Männer sind in der Nacht zum Sonntag vom Sprungturm eines Freibads im oberfränkischen Kulmbach in ein leeres Becken gesprungen und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Spaziergänger am frühen Morgen die beiden Männer in einem leeren Becken des teilweise stillgelegten Freibads entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war einer der beiden bereits tot. Bei dem zweiten Mann wurden den Angaben zufolge noch eine Wiederbelebung versucht, doch auch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

