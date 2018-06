Addis Abeba (AFP) Bei seinem zweitägigen Besuch in Äthiopien ist US-Präsident Barack Obama am Montag zu Gesprächen mit Regierungschef Hailemariam Desalegn zusammengekommen. An dem Treffen in der Hauptstadt Addis Abeba nahm auch Äthiopiens Präsident Mulatu Teshome teil, dessen Funktion überwiegend repräsentativer Natur ist. Hailemariams Regierungskoalition hatte erst im Juni bei der Parlamentswahl alle Sitze geholt. Nach Angaben der Opposition waren die Wahlen von politischer Unterdrückung geprägt. Es wurde erwartet, dass Obama die Defizite des Landes bei Demokratie und Menschenrechten anspricht.

