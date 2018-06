Straßburg (AFP) Mit Traktoren und großen Heuballen haben französische Bauern am Montag stundenlang die Europabrücke bei Straßburg gesperrt und deutsche Lastkraftwagen mit Fleisch- oder Milchprodukten an der Einreise nach Frankreich gehindert. Ähnliche Aktionen gab es an mehreren Grenzübergängen im Elsass und auch an der spanischen Grenze. Die Landwirte werfen ihren Konkurrenten vor, mit Lohndumping den Wettbewerb zu verzerren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.