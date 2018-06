Berlin (AFP) 70 Jahre nach dem Holocaust gastiert die größte jüdische Sportveranstaltung Europas erstmals in Deutschland. Am Montag traf ein Großteil der mehr als 2300 zu den European Maccabi Games (EMG) erwarteten Athleten in Berlin ein. Am Abend sollten die aus 36 Ländern stammenden Teilnehmer in ihrem Hotel im Stadtteil Neukölln von der Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey begrüßt werden. Offiziell eröffnet werden die traditionsreichen Spiele von Bundespräsident Joachim Gauck bei einer Feier in der Berliner Waldbühne am Dienstagabend. Rund 15.000 Zuschauer werden zu der Veranstaltung erwartet.

